30 marca, po ostatnim konkursie Pucharu Świata w tym sezonie, Aleksander Zniszczoł skomentował odejście Thomasa Thurnbichlera . W rozmowie z Eurosportem stwierdził, że jego zdaniem to "bardzo dobra decyzja" i dodał, że Maciej Maciusiak już dawno powinien przejąć to stanowisko.

Również Dawid Kubacki nie ukrywał zadowolenia z tych okoliczności, użył jednak ostrzejszych słów. – Poza tym, że nie było wyników w tym sezonie, to do tego nie było perspektywy na to, że cokolwiek się zmieni w tym układzie, jaki był. Walczyliśmy od dwóch i pół roku o to, żeby coś się zmieniło, ale nie udało się – mówił sportowiec. Wskazał, że przyczyną tego, co się działo, był "chaos i brak konsekwencji".