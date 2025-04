Antoni Macierewicz zdaje egzamin na prawo jazdy. Pierwsze podejście nieudane

Aby odzyskać uprawnienia, Macierewicz musiał przejść badania psychologiczne oraz zdać egzamin. Gazeta "Fakt" podaje, że 1 kwietnia 2025 roku polityk PiS stawił się na egzaminie teoretycznym, ale... go oblał. I nie było to prima aprilis.

Jak się okazuje, była to już druga próba polityka, bowiem pierwsza, zaplanowana na 18 marca, zakończyła się jego nieobecnością. Po porażce na teście teoretycznym Macierewicz nie mógł przystąpić do części praktycznej, co oznacza, że nawet nie zbliżył się do samochodu.