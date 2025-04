Vanessa Aleksander odpowiedziała na pytanie o związek z Dawidem Podsiadło. Fot. YouTube / TVN

Dodajmy, że Vanessa Aleksander jest dziś jedną z najpopularniejszych aktorek. Jej kariera zaczęła się od występu w serialu "Wojenne dziewczyny". Wcielała się tam w jedną z głównych ról – Ewę Fronczak "Czarną". Potem doszły kolejne angaże. 28-latkę można było oglądać w filmie Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter". Obecnie aktorka ma również na swoim koncie występy w serialach: "The Office PL", "Krucjata. Prawo serii", "Rojst", "Dziewczyna i kosmonauta" i "Krew".

Vanessa Aleksander u Kuby Wojewódzkiego. Prowadzący zapytał ją o związek z Podsiadło

Dobra passa Aleksander nadal trwa. Artystka w ubiegłym roku została laureatką Telekamery, a w drugiej połowie marca tego roku została nagrodzona w plebiscycie Top Seriale Wirtualnej Polski w kategorii "najlepsza polska aktorka" za rolę w produkcji "The Office PL". Na początku kwietnia wystąpiła w programie Kuby Wojewódzkiego.

Prowadzący nie omieszkał pominąć tematu Dawida Podsiadło. – To Twój były chłopak, powinien odpisywać – zaczepił Aleksander. Na co ona odparła: – A skąd masz taką wiedzę? Wojewódzki szybko odpowiedział, że taką informację miał mu przekazać sam wokalista.

– No wiesz, to, że on tak mówi, to nie oznacza, że to jest prawda... To znaczy, byliśmy parą, może Ci się pokręciło... w "The Office PL" – wybrnęła aktorka.

Vanessa Aleksander stara się chronić swoją prywatność. Nie wypowiada się na temat swojego życia uczuciowego w mediach. Swego czasu zapytała ją o to także Klaudia Szarowska z naTemat.

– Ludzie niestety uzurpują sobie prawo do tego, by oceniać osoby i relacje, o których nie mają zielonego pojęcia. A ja chcę chronić siebie i to, co jest dla mnie najcenniejsze. Teraz jestem w takim momencie życia, że dużo się uczę i jestem ciekawa, co przyniesie przyszłość – wyznała wówczas.

– Ale nie da się ukryć, że o jednej twojej "relacji" było całkiem głośno – dodała Szarowska. – Jak rozumiem, mówisz o domniemaniach, że byłam w związku z Dawidem Podsiadło? (śmiech) Nigdy tego nie skomentowałam i teraz też tego nie zrobię. Bardzo się przyjaźnimy i to jest najważniejsze. Mocno mu kibicuję, on mi też i to warto wiedzieć o naszej relacji. A jak się zaczęła – nie jest dziś w ogóle istotne – podsumowała.