PMI ogłosiło finalizację inwestycji w Krakowie oraz premierę nowego produktu w Polsce. Fot. materiały prasowe.

Międzynarodowa firma tytoniowa Philip Morris International (PMI) globalnie inwestuje w bezdymne alternatywy dla palenia, czego elementem są duże inwestycje w Polsce. Modernizacja fabryki w krakowskich Czyżynach i premiera nowego systemu podgrzewania tytoniu odbywa się pod hasłem "papierosy do muzeum".

Globalna transformacja PMI: "Papierosy do muzeum"

– Nasza fabryka w Krakowie dołącza do grona zakładów stojących na czele naszej globalnej transformacji. Z producenta papierosów stajemy się firmą tworzącą produkty bezdymne – mówi Michał Mierzejewski, Prezes Philip Morris International na region Europy Północno-Wschodniej.

Modernizacja krakowskiej fabryki pozwoliła na utworzenie ponad 300 nowych stanowisk pracy, z czego 285 wyspecjalizowanych dla ekspertów i wysokiej klasy specjalistów. Nowoczesne maszyny do produkcji nowego rodzaju wyrobów bezdymnych są efektem współpracy PMI z innymi firmami z branży, w tym radomskiej International Tobacco Machiner, która przez lata była krajowym liderem w liczbie uzyskanych patentów.

Fragment wizualizacji na prezentacji. Fot. materiały prasowe.

Modernizacja krakowskiej fabryki PMI objęła m.in. budowę nowych linii do produkcji wkładów tytoniowych, zdolne do produkcji 11 mld sztuk w skali roku.

Wykorzystywane są w urządzeniach IQOS. Seria zadebiutowała w 2014 roku w Japonii i teraz najnowsza generacja tych urządzeń wprowadzana jest do Polski.

Premiera nowych urządzeń bezdymnych

Najnowszy flagowy system podgrzewania tytoniu IQOS ILUMA trafił do sprzedaży w Polsce, a do produkcji wkładów wykorzystywany jest tytoń pochodzący z polskich upraw. Samo urządzenie wykorzystuje technologię Smartcore Induction System, pozwalający podgrzewać wkład bez ostrza grzewczego, dzięki czemu w trakcie procesu nie dochodzi do spalania tytoniu ani powstania dymu.

Nowe urządzenie bezdymne od PMI. Fot. materiały własne.

Nowy produkt został wyposażony w ekran dotykowy i innowacyjne funkcje, takie jak możliwość pauzy (pozwalającą na przerwanie i wznowienie sesji podgrzewania) czy funkcja FlexPuff (dostosowującą długość sesji do indywidualnego wzorca użycia przez konsumenta). Z kolei nowa funkcja FlexBattery w trybie Eco optymalizuje żywotność baterii w przenośnej ładowarce urządzenia.

– Choć nie jest wolny od ryzyka, to dzięki niemu już około 30,8 mln palaczy zdecydowało się porzucić papierosy i wybrać lepszą alternatywę dla dalszego palenia. Blisko 40 proc. globalnych przychodów netto PMI pochodzi z produktów bezdymnych. Chcemy, żeby do 2030 r. ta proporcja wzrosła do 2/3 – mówi Can Kuterdem, Prezes Zarządu PMI Polska.

Urządzenie trafia do sprzedaży w Polsce w dwóch wariantach: ILUMA i PRIME.

IQOS nie jest produktem wolnym od ryzyka i dostarcza nikotynę, która jest uzależniająca. Urządzenie kierowane jest wyłącznie do osób pełnoletnich.

Wygaszanie papierosów

– Nasz kierunek jest jasny: odchodzimy od papierosów tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Stajemy się firmą napędzaną przez nowe technologie. Jesteśmy nie tylko największym podatnikiem w branży tytoniowej w Polsce. Co roku płacimy nad Wisłą większy CIT niż czołowe, globalne koncerny technologiczne – dodaje Can Kuterdem.

W 2016 r. PMI, jako pierwsza i nadal jedyna firma w branży tytoniowej, ogłosiła stopniowe wygaszanie produkcji papierosów, skupiając się na tworzeniu produktów bezdymnych o potencjale obniżonego ryzyka w porównaniu z dalszym paleniem.

