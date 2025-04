Czy trzeba obierać pieczarki? Zbędna czynność w kuchni

W wielu przepisach można spotkać rady, by przed przygotowaniem pieczarek dokładnie je umyć i obrać. Jest to jednak zupełnie zbędna czynność, która nie tylko zabiera nam czas, ale sprawia, że marnujemy część produktu. Pieczarek nie musimy obierać, możemy ewentualnie odciąć trzon, ale to także nie jest obowiązkowe.

Jak to? Czy to nie sprawi, że zjemy warzywo pełne zanieczyszczeń? Żeby odpowiedzieć na to pytanie warto przypomnieć, że pieczarki, w przeciwieństwie do wielu grzybów leśnych, hodowane są w kontrolowanych warunkach, co sprawia, że są czystsze i wolne od zanieczyszczeń.