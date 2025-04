Pierce Brosnan o Aaronie Taylorze-Johnsonie. "Byłby świetny"

Pierce Brosnan wcielił się w Jamesa Bonda w czterech filmach: "GoldenEye" (1995), "Jutro nie umiera nigdy" (1997), "Świat to za mało" (1999) i "Śmierć nadejdzie jutro" (2002). Pochodzący z miasta Drogheda aktor przejął pałeczkę po Timothym Daltonie ("Licencja na zabijanie"). Jego następcą został natomiast Daniel Craig ("Nie czas umierać").

W rozmowie z Yahoo Entertainment Brosnan skomentował teorie dotyczące tego, że posada nowego Bonda trafi do Aarona Taylora-Johnsona, gwiazdora "Kravena Łowcy", "Nosferatur" i "28 lat później" . W 2009 roku obaj pracowali przy dramacie "Najlepszy" w reżyserii Shany Feste. Młodszy z aktorów miał wówczas 19 lat.

Brosnan miał o Taylorze-Johnsonie same dobre rzeczy do powiedzenia. – Myślę, że byłby naprawdę dobry. Obsadziłem go w jednym z filmów, w których grałem dawno temu. Był tam "najlepszy" – zaczął irlandzki gwiazdor.