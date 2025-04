"Po prawie roku wróciliśmy do koncertów MTV Unplugged. Wczoraj w Krakowie wydarzyła się magia. Myśleliśmy, że jesteśmy jedynymi legendami w wypełnionej do ostatniego miejsca sali ICE… dopóki nie wypatrzyliśmy na widowni Pani Ireny Santor " – napisali w nowym poście członkowie Lady Pank .

Muzycy wspomnieli, że "pani Irena dobrowolnie przyszła na występ", czym zaskoczyła wszystkich. "Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszej niespodzianki i prezentu z okazji powrotu na trasę Unplugged" – przyznali i dodali do publikacji nagranie z udziałem 90-latki.

"Pani Irena ma wrodzoną klasę. Wspaniale widzieć ją u Was na koncercie i to jak się świetnie bawiła"; "Ale usłyszeć, jak Pani Irena mówi do Jana Borysewicza 'synku'... Bezcenne"; "Cudowna" – pisali internauci w komentarzach.