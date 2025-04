– Mamy do czynienia z doprowadzeniem do śmierci Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie. Mamy tutaj na sali głównego sadystę – Giertycha – powiedział Kaczyński. Posłowie PiS zaczęli nazywać go "mordercą". Efekt jest taki, że prowodyr awantury Jarosław Kaczyński i wtórująca mu posłanka Iwona Arent stracili połowę uposażenia na trzy miesiące, kolejnych 49 posłów – straci połowę uposażenia na okres dwóch miesięcy. W tej drugiej grupie jest poseł Siarka.

Ale to nie był jedyny w tych tygodniach incydent w Sejmie, w którym uczestniczył poseł. W lutym marszałek Sejmu Szymon Hołownia ukarał posła Siarkę karą 20 tysięcy złotych. Za co? Siarka wykrzyczał na sali plenarnej słowa "Kula w łeb, szybko!", pod adresem premiera Donalda Tuska. Co więcej, prezydium zdecydowało też o skierowaniu wniosku w tej sprawie do prokuratury.