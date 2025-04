Jarosław Kaczyński w bardzo emocjonalny sposób tłumaczył ostatnie dramatyczne wydarzenia w polityce. – Mamy do czynienia z doprowadzeniem do śmierci Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie. Mamy tutaj na sali głównego sadystę – Giertycha – mówił prezes PiS.

Giertych: jestem wujkiem Kaczyńskiego

By w pełni zrozumieć, o co chodziło Giertychowi, trzeba cofnąć się do 2019 roku. Wtedy to mecenas miał w zwyczaju publikowanie w mediach społecznościowych listów do znanych postaci życia publicznego, z którymi na przykład pozostawał w konflikcie.