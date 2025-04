Instagramowe konto Britney Spears obserwuje ponad 41 mln użytkowników. To właśnie na tej platformie wokalistka udostępniła wideo, które zmartwiło jej fanów. – Naprawdę chcę odzyskać moje paznokcie, żebym mogła być fajna. Mamacita – mówi, pokazując dłonie. W opisie wspomniała o przebytej chorobie: "Dlaczego po poważnym przeziębieniu jestem taka leniwa. Czuję się lepiej. To tylko moje wewnętrzne myśli. Jestem znudzona jak diabli".

Szokująca aktywność Britney Spears

Dodajmy, że aktywność Britney już od dawna budzi duże emocje, zarówno wśród jej fanów, jak i dziennikarzy. Piosenkarka poza często roznegliżowanymi zdjęciami wrzuca również filmiki taneczne, losowe zdjęcia z internetu, a nawet screeny z tapety na telefonie. Nierzadko prawie takie same filmiki są zamieszczone dwukrotnie, dosłownie jeden za drugim. Wszystko to razem tworzy dość specyficzny, niespójny obraz. Co jakiś czas pojawiają się w sieci pytania, czy to faktycznie Spears jest odpowiedzialna za publikowane na jej koncie treści.