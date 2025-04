"W ciągu najbliższych kilkunastu godzin Ziemię może dosięgnąć silna burza magnetyczna klasy G3, a niektórzy twierdzą, że nawet G4. A to oznacza jedno: zorzę polarną widoczną nawet z Polski – i to nie tylko z północnych krańców kraju, ale być może z każdego miejsca z dala od miejskich świateł – przekazał Karol Wójcicki z profilu "Z głową w gwiazdach".

Zorza nad Polską. Kiedy będzie można ją zobaczyć?

"Prognozy na dziś są fatalne, ale w środę? Cała Polska powinna być całkiem pogodna! Co ważne – Księżyc wschodzi dopiero po północy, więc nie przeszkodzi w wieczornych obserwacjach! Po cichu liczę jednak na burzę magnetyczną jutro – to dla nas dużo korzystniejszy czas (...). To może być najlepsza zorza od stycznia 2025, a może i od jesieni 2024" – dodał.