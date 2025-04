Orange Warsaw Festival to jedno z najciekawszych i najbardziej miejskich wydarzeń w Polsce. W tym roku 30–31 maja stołeczny Tor Wyścigów Konnych na Służewcu znów zmieni się w tętniące muzyką i pozytywną energią miasteczko, w którym spotkają się największe gwiazdy sceny pop, hip-hopu i elektroniki.

Dodajmy, że już wcześniej ogłoszono występy Charli XCX i Chappell Roan , co wzbudziło ogromne poruszenie. Druga z wymienionych gwiazd to świeżo upieczona laureatka Grammy dla najlepszego nowego artysty.

Zadebiutowała pod koniec 2023 albumem "The Rise and Fall of a Midwest Princess". Na początku płyta nie cieszyła się zbyt dużym sukcesem, jednak kiedy wokalistka zaczęła grać jako support dla Olivii Rodrigo, jej kariera szybko nabrała rozpędu. Roan zdobyła także duży rozgłos na TikToku dzięki viralowej piosence "Good Luck, Babe!".