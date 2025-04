"Better Man" to film biograficzny w reżyserii Michaela Graceya ( "Król rozrywki" ), w którym Robbiego Williamsa widzimy jako szympansa. Wybór tak specyficznego "odtwórcy roli" nie jest przypadkowy. Brytyjski gwiazdor popu i były członek boysbandu Take That sam nazywał siebie "sceniczną małpą".

O czym jest film "Better Man"?

"Better Man" został podzielony na część fabularną i część muzyczną, co oznacza, że w filmie usłyszymy największe przeboje brytyjskiego piosenkarza (m.in. "Feel", "Rock DJ", "Angels", "She's the One" i "Let Me Entertain You").