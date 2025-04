Fani piosenkarza często zastanawiają się, co w tym czasie dzieje z Markowskim. Nowy kadr z udziałem piosenkarza pojawił się właśnie w social mediach jego córki. Patrycja Markowska opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie z ojcem i 17-letnim synem Filipem. "Trzy pokolenia, tradycja ta sama. Pięknych świąt dla Was kochani" – dodała w opisie.

Wszystko wskazuje więc na to, że rodzina Markowskich ma się dobrze: podróżują i spędzają święta razem. "Dobrze was widzieć razem"; "Również wesołych świąt" – pisali internauci w komentarzach.

Dlaczego Markowski już nie występuje?

Choć Grzegorz Markowski w niejednym wywiadzie podkreślał, że humor mu dopisuje i z jego zdrowiem nie jest aż tak źle, jak niektórzy myślą, to jednocześnie zaznaczył, iż "regularne występy nie są już dla niego". Pewnego razu w rozmowie z Radiem Złote Przeboje opowiedział anegdotę o wokaliście Aerosmith, nawiązał tym do swojego stanu i bezlitośnie upływającego czasu.

– Włożyli malutką kamerę w gardło Stevena Tylera. Tam są dwa mięśnie, takie po 3-4 cm… One w czasie silnego dźwięku, takiej fermaty, uderzają kilkadziesiąt razy na sekundę – tłumaczył. – Te mięśnie, przechodząc koncert, pokonują ogromny wysiłek. To jak każdy mięsień. A ja mam 71 lat, (mój głos – przyp. red.) jest po prostu coraz słabszy. Można zmienić repertuar, można zacząć śpiewać ballady, ale mnie to nie przekonuje – ocenił Markowski.