Jak zauważył Jarosław Sadowski z Rankomat.pl, którego cytuje portal Business Insider: "Pierwsze spadki rat pojawią się już w maju, ponieważ stawki WIBOR zaczęły znacząco spadać". W szacunkach eksperta dla kredytu o wysokości 500 tys. zł na 30 lat rata może spaść o 234 zł. To jednak dopiero początek, bo przewidywania instytucji finansowych mówią o dalszym spadku WIBOR 3M nawet do poziomu 3,64 proc., co pozwoliłoby zaoszczędzić nawet 738 zł miesięcznie.