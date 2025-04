Afera na wiecu Nawrockiego. Wszystko zaczęło się od wąsów. Fot. Jacek Domiński/East News

Jak relacjonuje "Dziennik Bałtycki", incydent miał miejsce w czwartek 24 kwietnia w Chojnicach (woj. pomorskie). Karol Nawrocki spotkał się tam z mieszkańcami na rynku. Jeszcze zanim kandydat na prezydenta dotarł do miasta, jego zwolennicy zareagowali na widok plakatu z jego wizerunkiem, który młodzież powiesiła na ogrodzeniu ogródka piwnego.

Powód ich oburzenia tkwił w tym, że na plakacie Nawrockiego domalowano wąsik, który przypominał ten noszony przez Adolfa Hitlera. Jeden ze zwolenników partii próbował zerwać plakat. Właściciel ogródka, chcąc załagodzić sytuację, dorysował markerem zakręcone wąsy. Na chwilę sytuacja się uspokoiła.

Szarpanina na wiecu Nawrockiego

Karol Nawrocki wyszedł na scenę, w tym momencie właściciel ogródka piwnego puścił z głośnika piosenkę, w której pojawiło się wulgarne słowo oraz hasło PiS. Założył on także czapkę, która wskazywała na to, że popiera on Sławomira Mentzena.

Wywołało to oburzenie radnego miejskiego z klubu PiS, Kamila Kaczmarka. Stanął on przy głośniku i próbował zablokować do niego dostęp. To był punkt zapalny. Właściciel ogródka piwnego stał się wulgarny. Doszło do szarpaniny, wkroczyła też osoba trzecia, próbując ich rozdzielić.

Ostatecznie do akcji wkroczyli funkcjonariusze policji. Próbowali wyjaśnić właścicielowi ogródka, że puszczanie piosenki z wulgaryzmami zakłóca porządek publiczny. Mężczyzna zapytał ich w tej sytuacji, jakie piosenki może puszczać, które są neutralne. – Nie lubię PiS! Nie kocham PiS! – krzyczał. Inne okrzyki do policjantów to "wlepcie mi mandat".

