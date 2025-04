John Lithgow odpowiada niezadowolonym fanom "Harry'ego Pottera"

Nadmieńmy, że wcześniej najwybitniejszego czarodzieja odgrywali brytyjscy i irlandzcy aktorzy – Richard Harris (od "Kamienia Filozoficznego" do "Komnaty Tajemnic"), Michael Gambon (od "Więźnia Azkabanu" do "Insygniów śmierci") i Jude Law (w prequelach z serii "Fantastyczne zwierzęta"). Lithgow zapewnił, że zrobi, co w jego mocy, by oddać postaci Dumbledore'a należyty szacunek.

Przypomnijmy, że w połowie lutego branżowy portal Deadline informował nieoficjalnie, że rola profesora Albusa Dumbledore'a, dyrektora Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie powędruje najpewniej do sześciokrotnego laureata Emmy (telewizyjnych Oscarów), Johna Lithgowa. Amerykański aktor rozmawiał ostatnio z serwisem Screenrant, w którym promował swój ostatni projekt, czyli thriller "The Rule of Jenny Pen" Jamesa Ashcrofta. Lithgow potwierdził w wywiadzie z Ryanem Northrupem, że został obsadzony w serialu o "chłopcu, który przeżył". – Cóż, to było dla mnie spore zaskoczenie. [...] To nie była łatwa decyzja. Obawiam się, że rola ta zdefiniuje ostatni rozdział mojego życia. Ale jestem bardzo podekscytowany – powiedział 79-letni aktor.