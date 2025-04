Gdyby wybory prezydenckie odbyłyby się w najbliższą niedzielę, to według wyników sondażu IBRIS dla Polskiego Radia 24 Rafał Trzaskowski , kandydat Koalicji Obywatelskiej, uzyskałby 33,2 proc. poparcia. Drugie miejsce zająłby Karol Nawrocki , wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość , z wynikiem 25,6 proc.

Następny w stawce jest Sławomir Mentzen . Lider Konfederacji zdobył 11,5 proc. poparcia. Oznacza to, że w drugiej turze zmierzyliby się Trzaskowski i Nawrocki. Przypomnijmy, że od dłuższego czasu trwa rywalizacja Mentzena i Nawrockiego o drugie miejsce. W niektórych wcześniejszych sondażach lider Konfederacji miał przewagę, ostatecznie w tym badaniu uplasował się na trzeciej pozycji.

Trzaskowski z Nawrockim w II turze. Spory odsetek niezdecydowanych wyborców

Co istotne, 9,8 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie wskazać, na kogo oddaliby swój głos przy urnie. To spory odsetek i spora grupa wyborców. I muszą to wziąć pod uwagę sztabowcy poszczególnych kandydatów.