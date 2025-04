– Wszyscy byliśmy wstrząśnięci tragiczną śmiercią lekarza w Krakowie. To nie jest pierwszy przypadek agresji wobec pracowników służby zdrowia. (...) To było wyjątkowe, to było coś makabrycznego, ale wiemy, że to jest codzienność – mówił premier na konferencji prasowej w Hucie Częstochowa.