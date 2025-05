We wtorek, 29 kwietnia, opinię publiczną w całym kraju poruszyła tragiczna wiadomość o śmierci lekarza Tomasza Soleckiego – uznanego ortopedy pracującego w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Do jego gabinetu wtargnął napastnik, który zaatakował lekarza nożem. Mężczyzna został szybko obezwładniony i zatrzymany, a ranny doktor trafił pod opiekę kolegów z oddziału. Pomimo natychmiastowej interwencji medycznej, życia dr. Soleckiego nie udało się uratować – zmarł na stole operacyjnym.

Według informacji przekazanych przez prokuraturę, podejrzany nie przyznał się do winy. Sąd jednak nie miał wątpliwości co do zasadności jego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Jak poinformował sędzia Maciej Czajka, istniało wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się zarzucanego mu czynu. Dodatkowo sąd wziął pod uwagę ryzyko matactwa, możliwość ucieczki oraz grożącą oskarżonemu surową karę.