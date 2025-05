Wymiary, bagażnik i możliwości

Toyota Corolla Cross charakteryzuje się typowymi dla kompaktowego SUV-a wymiarami, które zapewniają komfort podróżowania i łatwość manewrowania. Długość nadwozia wynosi 4460 mm, szerokość 1825 mm, a wysokość to 1620 mm. Rozstaw osi mierzy 2640 mm, co przekłada się na przestronne wnętrze.

Pojemność bagażnika jest zależna od wersji napędowej – warianty z napędem na przednią oś (FWD) oferują od 425 do 436 litrów, podczas gdy wersje z inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i dysponują przestrzenią 390 litrów (wg danych z oficjalnego cennika PDF). Po złożeniu tylnych siedzeń przestrzeń ładunkowa znacząco wzrasta (do ok. 1337 litrów).