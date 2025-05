Dryjańska: Nawrocki skłamał o swoich mieszkaniach, ale to dopiero początek

– Mówię w imieniu Polek i Polaków zwykłych, takich jak ja, którzy mają jedno mieszkanie – powiedział Karol Nawrocki na debacie wyborczej "Super Expressu". Problem w tym, że to kłamstwo. A potem było już tylko gorzej. Okazało się, że to drugie mieszkanie, o którym "zapomniał" polityk, przekazał mu emeryt w zamian za opiekę. Jak wyglądała ta opieka? W nowym odcinku programu naTemat Polityki streszczę Wam, o co chodzi w aferze mieszkaniowej Karola Nawrockiego i powiem co myślę o wyjaśnieniach sztabu kandydata PiS. Jeśli też uważacie, że to ważne, podzielcie się tym materiałem ze znajomymi.