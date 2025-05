Przypomnijmy, że za kamerą aktorskiej adaptacji baśni braci Grimm stanął znany z komedii "500 dni miłości" reżyser Marc Webb. Rolę tytułowej piękności powierzono odtwórczyni Lucy Gray Baird w "Igrzyskach śmierci: Balladzie ptaków i węży" , czyli Rachel Zegler, a suknię Złej Królowej założyła na siebie Gal Gadot , gwiazda "Wonder Woman" z 2017 roku.

Premiera "Śnieżki" na VOD

24 czerwca "Śnieżka" ma mieć także swoją premierę na nośnikach fizycznych (DVD, 4K Ultra HD oraz na Blu-rayu). Co ciekawe, posiadacze dostępu do streamingowej wersji oraz tej na nośnikach zobaczą dodatkowe materiały zza kulis. Ponadto będzie dla nich też dostępna specjalna wersja, przy której "będą mogli śpiewać piosenki razem z bohaterami".

Kontrowersje wokół "Śnieżki" z Rachel Zegler

Na domiar złego w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać mnóstwo komentarzy dotyczących tego, że Gal Gadot nie nadaje się do roli Złej Królowej, gdyż nie potrafi grać. Co więcej, propalestyńscy widzowie skrytykowali Disneya za zatrudnienie gwiazdy "Wonder Woman", która jako Izraelka odbyła dwuletnią służbę wojskową w IDF (siłach zbrojnych Izraela).