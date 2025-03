"Królewna Śnieżka" to niemiecka baśń ludowa, która po raz pierwszy została spisana i opublikowana przez braci Grimm na początku XIX wieku. W pierwotnej wersji główna bohaterka zostaje wygnana pod groźbą śmierci jeszcze jako dziecko, a następnie przeżywa aż cztery zamachy macochy na jej życie. W końcu jednak sprawiedliwości staje się zadość i zła macocha umiera w rozżarzonych, żelaznych butach, a królewna i jej książę żyją długo i szczęśliwie.

Trochę weselej, czyli "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" Disneya

W 1937 roku premierę miała "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" – pierwszy pełnometrażowy animowany film Walta Disneya (do obejrzenia na Disney+). W jego reinterpretacji, skierowanej zwłaszcza do młodszych odbiorców, piękna królewna trafia do domu krasnoludków wprawdzie nadal po zamachu myśliwego, ale tym razem w akompaniamencie piosenki i przyjaznych mieszkańców lasu.