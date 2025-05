Justyna Steczkowska na Eurowizji 2025. Jest pierwsze nagranie z prób w Bazylei

Fani są zachwyceni. "Bogini", "Ikona", "W sprawiedliwym świecie za rok jechalibyśmy do Polski", "Co za show!", "Matka Ziemia uzdrawia Eurowizję, tak robi się ten konkurs, nie mam słów", "Klimat 'Gry o tron'. Kocham to!", "Matka czarownic i smoków, padam na kolana", "Doskonały występ", "To tylko 30 sekund, ale mam ciarki na całym ciele. To nie tylko występ, to całe widowisko. Kocham to" – brzmią komentarze.