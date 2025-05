Ikona polskiej muzyki powraca na eurowizyjną scenę równo 30 lat po swoim pierwszym występie w tym konkursie – w 1995 roku śpiewała dla Polski piosenkę "Sama". W wieku 52 lat Steczkowska powalczy o miejsce w wielkim finale podczas pierwszego półfinału. Ostatnie tygodnie spędza na intensywnych przygotowaniach do swojego show.

Steczkowska w ostatnim rankingu eurowizyjnym na 12. miejscu

W kwietniu piosenka Steczkowskiej uplasowała się w comiesięcznym rankingu na miejscu 11. Tymczasem pojawiły się najnowsze wyniki zestawienia "Top 20 Most Watched". Tym razem show Polki znalazło się na 12. pozycji. Dodajmy, że na youtubowym kanale Eurowizji najpopularniejsza jest tegoroczna propozycja od reprezentantów Szwecji. Mowa o grupie Kaj, która śpiewa słynne już dziś "Bara Bada Bastu".

Dodajmy, że Steczkowska jest już po pierwszych próbach do Eurowizji 2025 . Jej występ zrobił pozytywne wrażenie na osobach, które są na miejscu w Bazylei. Portal ESC News napisał w swojej relacji, którą opublikował na forum Reddit, że ubrana w czarny kombinezon reprezentantka Polski schodzi z dachu na dwóch linach. Ekran za artystką najpierw przedstawia wirującą planetę, potem wodę, błyskawicę i lawę. "Jakby to były narodziny wszechświata" – czytamy.

"Na sam koniec Justyna zostaje uniesiona ku niebu, a tuż za nią smoki zieją ogniem" – stwierdziło ESC News, porównując cały występ Steczkowskiej do "Gry o tron". "To absolutny spektakl od samego początku aż do końca" – skwitowano.