Prezes PiS wygłosił krótkie przemówienie, w którym skrytykował prezydenta Warszawy. – Rafał Trzaskowski jest nie tylko prezydentem. Jest także starostą warszawskim, czyli mógłby spokojnie, bez żadnego kłopotu doprowadzić do tego, żeby to, co tu się dzieje - co jest sprzeczne z prawem, ze złamaniem prawa zostało powstrzymane. No ale najwyraźniej mu to odpowiada – powiedział.