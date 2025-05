Lech Wałęsa pełnił urząd prezydenta w latach 1990-1995. W wywiadzie udzielonym "Rzeczpospolitej" został zapytany, co by się stało, gdyby w wyborach parlamentarnych w 2023 roku PiS po raz kolejny wygrał. Były prezydent stwierdził wprost, że byłoby to "niewyobrażalne".