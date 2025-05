Polacy już ruszyli na podbój Chorwacji. Kierunek ten był bardzo popularny w Wielkanoc, ale i podczas majówki . Biorąc pod uwagę, że w Splicie czy Zadarze jest teraz ponad 20 st. C, a my mierzymy się z przymrozkami , chętnych na wyjazdy przed sezonem z pewnością nie zabraknie. Pozostaje jednak pytanie, czy będzie komu ich obsłużyć.

Chorwacja z coraz większą liczbą turystów

Szczyt sezonu turystycznego w Chorwacji to oczywiście lipiec i sierpień. Jednak turyści coraz chętniej ruszają tam na długo przed tymi miesiącami. Jak przekazał Tonči Glavina, chorwacki minister turystyki i sportu, okres przygotowawczy był obiecujący, a liczba podróżnych wzrosła o ok. 4 proc.

W wywiadzie podkreślił on również, że turystyka w Chorwacji powinna rozwijać się tak, żeby nie być obciążeniem dla lokalnych mieszkańców. Ważne będzie m.in. tworzenie nowych miejsc pracy w tym sektorze. Minister podkreślił przy tym jednak, że dla podtrzymania tendencji wzrostowej kraj musi zachować konkurencyjność cenową, bo to ona jest jedną z kluczowych kwestii podczas wyboru kierunku wyjazdu. Zwłaszcza w czasach recesji.

Duże problemy na Istrii. W Chorwacji brakuje pracowników

Podczas gdy minister z nadzieją patrzy na lato, mniej optymistycznie nastawieni są do niego zwłaszcza restauratorzy. Ci z Istrii, chętnie wybieranej przez Polaków , nie ukrywają, że znalezienie pracowników sezonowych jest bardzo trudne. Dodatkowym problemem są przedłużające się formalności podczas wydawania zezwoleń na pracę dla obcokrajowców.

– Mamy bardzo duży problem z niewykwalifikowaną siłą roboczą i to nas dręczy. Ale to nie tylko nasz problem, to problem całej turystyki, ponieważ codziennie mówimy o turystyce wysokiej jakości – podkreślił Stanislav Briškoski, prezes Cechu Pracowników Gastronomii i Turystyki Izby Rzemieślniczej Żupanii Istryjskiej.