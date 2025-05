Kto musi wysyłać i odbierać e-Doręczenia? Lista podmiotów stale się powiększa

E-Doręczenia to prawdziwa rewolucja w biurokracji , więc jest wprowadzana etapami. Obecnie takie podmioty mają obowiązek korespondowania z nami (i innymi) za pośrednictwem skrzynek elektronicznych ADE (jeszcze do tego przejdziemy):

Organy administracji rządowej i obsługujące je jednostki budżetowe. Inne organy władzy publicznej (w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa) oraz obsługujące je jednostki budżetowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i KRUS oraz zarządzane przez nie fundusze. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone w celu wykonywania zadań publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe (w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego). Inne podmioty, które wykonują zadania publiczne, są finansowane ze środków publicznych i podlegają kontroli państwowej lub samorządowej.

Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, notariusz.

Rejestrujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) od 1 stycznia 2025 r. Składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) od 1 stycznia 2025 r.

Podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. – w przypadku dokonywania zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 r. (art. 152 ust. 2 ustawy).

Co to tak naprawdę oznacza? Mowa tu o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEiDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) przed 1 stycznia 2025 roku, dla których obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń pojawi się z chwilą dokonania przez nich jakiejkolwiek zmiany we wpisie do CEiDG po 30 czerwca 2025 roku.