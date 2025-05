– Dla mnie przede wszystkim rzeczą absolutnie nie do przyjęcia jest to, że w polityce zadomowiło się kłamstwo: że dzisiaj można kłamać w żywe oczy wbrew wszelkim dowodom i upierać się, że to jest prawda. I znajdą się tacy, którzy jeszcze będą chcieli sobie dać za to rękę uciąć. Pojęcie prawdy tak bardzo straciło na znaczeniu w polityce, że w zasadzie już nawet ujawnienie prawdy nie zmienia rzeczywistości. Jesteśmy tak spolaryzowanym społeczeństwem, że można już bardziej mówić o wyznawcach niż wyborcach. Prawda nie ma znaczenia, ważne jest to, w co wierzymy – powiedziała politolożka w Krótko i naTemat.