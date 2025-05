Tak, to już dziś (w sobotę 17 maja) poznamy zwycięzcę 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Polacy akurat woleliby, by była to zwyciężczyni, i to konkretna. Justyna Steczkowska w pierwszym półfinale wypadła znakomicie i wymieniana jest przez fanów w gronie ścisłych faworytek i faworytów do pierwszej dziesiątki.