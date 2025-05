W drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski zmierzy się Karolem Nawrockim. Będzie to zacięty pojedynek, ponieważ obu panów wg sondażu exit poll dzieli minimalna różnica głosów . Czy zwycięstwo mogą zapewnić im młodzi wyborcy? Ci w pierwszej turze niechętnie ich wskazywali, co nie jest dla mnie zaskoczeniem.

Wynik wyborów prezydenckich wg młodych wyborców. Wybrali Mentzena i Zandberga

Trzaskowski i Nawrocki muszą przekonać młodych. Ci wymagają od nich zmiany retoryki

Nawet poparcie, które Trzaskowskiemu przekazał Szymon Hołownia , może nie wystarczyć do wygrania wyborów 1 czerwca. W PO doskonale wiedzą, że znaczenie mogą mieć młodzi wyborcy, których stracili. Jest jednak dla nich nadzieja. W końcu to Trzaskowski stoi za Campusem Polska.

– Przegraliśmy młodzież. I PiS, i my – twierdził niedawno w rozmowie z naTemat przedstawiciel PO. – Przecież to dzieciaki przychodzą na wiece Mentzena. Pamiętam, jak 5 lat temu, gdy zbieraliśmy podpisy dla Rafała Trzaskowskiego, to licealiści podchodzili, podnosili kciuki do góry. Teraz potrafią powiedzieć niefajne słowa – dodawał.