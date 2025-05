Fot. Ralph / Pexels

Na dobrą sprawę do uprawy np. pomidorów koktajlowych wystarczy nam zwykły parapet w domu lub mieszkaniu. Nie da się jednak ukryć, że balkon daje nam większą przestrzeń i ogólnie łatwiej jest wtedy zarządzać naszym mini-warzywniakiem. Parapet powinien raczej nam służyć do ustawienia mini-szklarni z nasionkami.

Co jest potrzebne do uprawy pomidorów na balkonie?

Zaczniemy od ogółu do szczegółu. Najpierw wypisaliśmy listę podstawowych elementów do naszej balkonowej uprawy "do odhaczenia". Następnie dowiecie się, co konkretnie jest potrzebne.

Słoneczne miejsce Sadzonki lub nasiona pomidorów Duże doniczki lub skrzynki Żyzna ziemia Konewka Nawóz Podpory

Fot. Michał Robak / Pexels

Pomidory na balkonie. Takie warunki są im potrzebne

Nasłonecznienie

pomidory potrzebują przynajmniej 6-8 godzin słońca dziennie. Dlatego najlepiej sprawdzi się balkon wychodzący na południe lub południowy zachód. Zbyt mało światła oznacza mniejsze i słabsze plony.

Sadzonki lub nasiona (jeśli zaczynamy od zera)

Najlepsze będą odmiany karłowe, koktajlowe i te o zwartym pokroju. Oto kilka propozycji:

Koktajlowe: "Maskotka", "Koralik", "Tiny Tim", "Bajaja", "Pendulina Red" Kompaktowe i balkonowe: "Balkoni Red", "Pinokio", "Etna F1"

Wybieraj te oznaczone jako odporne na choroby – to ułatwi uprawę w warunkach miejskich. Nasiona i sadzonki można kupić m.in. w centrach ogrodniczych lub internecie.

Doniczki

Powinny być pojemne: przydadzą się 7-10 litrowe na jedną sadzonkę. Muszą mieć otwory odpływowe – to zapobiegnie zastojowi wody, które może doprowadzić do gnicia korzeni. Możemy kupić także specjalne skrzynki uprawowe na pomidory.

Ziemia

Najlepsza będzie żyzna, przepuszczalna ziemia o lekko kwaśnym odczynie (pH 6.0-6.8). Możesz kupić gotowe podłoże do uprawy warzyw lub przygotować własną mieszankę, np. ziemi uniwersalnej z dodatkiem kompostu i keramzytu (dla lepszej struktury ziemi i drenażu).

Podlewanie

Pomidory potrzebują regularnego i obfitego podlewania, zwłaszcza w upalne dni. Możemy robić to ręcznie, konewką, lub zainwestować w automatyczny system. Ziemia w doniczce powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Podlewaj rośliny rano lub wieczorem, kierując strumień wody bezpośrednio na ziemię, unikając moczenia liści, co zapobiega chorobom grzybowym.

Nawożenie

Stosujmy nawozy organiczne (np. biohumus, kompost) lub mineralne przeznaczone specjalnie dla pomidorów, bogate w potas i fosfor, które wspierają kwitnienie i owocowanie. Pierwsze nawożenie można zrobić ok. 2-3 tygodnie po posadzeniu, a kolejne powtarzać co ok. 2 tygodnie. Wszystko znajdziemy w instrukcji na opakowaniu.

Podpory

Nawet kompaktowe odmiany pomidorów często wymagają podpór. Można wykorzystać zrobione własnoręcznie lub kupione w sklepie ogrodniczym bambusowe paliki, kratki, spiralne tyczki lub sznurki. Pamiętajmy też o usuwaniu tzw. "wilków" – bocznych pędów wyrastających z kątów liści. Dzięki temu roślina skoncentruje się na owocowaniu, a nie nadmiernym rozroście.

Jakie błędy popełniają domorośli ogrodnicy? Tego powinniśmy unikać

Ogrom dostępnych akcesoriów i odmian w sklepach sprawia, że uprawa pomidorów jest łatwiejsza niż nigdy wcześniej. Jeśli będziemy stosować powyższe wskazówki, powinno nam się udać. Na wszelki wypadek wymieniamy jednak jeszcze najpopularniejsze błędy:

Zbyt małe doniczki: Ograniczają wzrost korzeni i przez to zmniejszają plony. Niewystarczające nasłonecznienie: Prowadzi do słabego wzrostu i małej ilości owoców. Nieregularne lub niewłaściwe podlewanie: Zarówno przesuszenie, jak i przelanie są szkodliwe. Brak nawożenia lub nadmierne nawożenie azotem: Pomidory potrzebują zbilansowanego dokarmiania. Zbyt dużo azotu spowoduje bujny wzrost liści kosztem owoców. Brak podpór: Może prowadzić do łamania się gałęzi. Zbyt gęste sadzenie: Jeśli sadzisz więcej niż jedną roślinę w skrzynce, zapewnij im odpowiednią przestrzeń. Sadzenie zbyt wcześnie na zewnątrz: Pomidory są wrażliwe na przymrozki.

Kiedy nam coś urośnie i co zrobić z krzakami pomidorów zimą?

Jeśli czytamy ten artykuł w maju, to jest już trochę za późno na uprawę z nasion (to powinniśmy zaczynać w lutym/marcu), choć oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie. Lepiej jednak zaopatrzyć się w sadzonki. Czas po "zimnej Zośce" (15 maja) jest odpowiedni, bo już nie powinno być przymrozków.

Zaletą uprawiania warzyw na balkonie jest to, że możemy zebrać ich owoce już w tym samym sezonie. W przypadku pomidorów pierwsze zbiory powinny przypaść na lipiec i potrwać aż do pierwszych jesiennych chłodów.

Zimą nie warto przenosić pomidorów z balkonu na parapet, ponieważ są to rośliny jednoroczne. Kończą swój cykl po sezonie, a w domu będą mieć za mało światła i niekorzystne warunki do dalszego wzrostu.