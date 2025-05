Między Trzaskowskim a Nawrockim jest zaledwie 356 981 głosów różnicy, co zwiastuje gorące dwa tygodnie poprzedzające dogrywkę. W sztabach Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej w niedzielę wieczorem ogłoszono sukcesy swoich kandydatów, jednak pewną rysą na wyniku Nawrockiego jest owe "29,54 proc.".

Karol Nawrocki i PiS przemilczeli ten problem. A tak źle jeszcze nie było

Wynik Karola Nawrockiego z I tury jest najgorszy w historii istnienia Prawa i Sprawiedliwości, a konkretniej – spośród wszystkich kandydatów wystawionych do tej pory przez PiS w wyścigu o fotel prezydenta RP.

W 2010 roku kandydatem PiS był Jarosław Kaczyński. W I turze lider PiS zdobył 36,46 proc. głosów i przeszedł do drugiej tury, w której przegrał z Bronisławem Komorowskim. W 2005 roku partia postawiła na Lecha Kaczyńskiego. Choć w pierwszej turze przegrał on z Donaldem Tuskiem (wynik 33,10 proc.), to w drugiej rundzie zdobył 54,04 proc. i został prezydentem.