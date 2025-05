Jak czytamy w artykule, zamieszanie wywołała przepowiednia Ryo Tatsuki, która nazywana jest "nową Babą Wangą". Wizjonerka w 1999 roku wydała książkę "The Future I Saw". Opisała w niej swoje wizje i część z nich, jak twierdzą jej zwolennicy, było proroczych. O Tatsuki zrobiło się głośno po tym, jak jej przepowiednia dotycząca trzęsienia ziemi i tsunami w północnym regionie Tōhoku w Japonii miała okazać się trafna. W wyniku kataklizmu, do którego doszło w marcu 2011 roku, zginęło około 18,5 tys. osób. Doszło też do katastrofy w elektrowni jądrowej Fukushima.