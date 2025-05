Zapłaciła 1200 zł za herbatę w Turcji. Ten błąd popełnia wielu turystów na all inclusive

All inclusive w Turcji to ulubiona forma wakacyjnego wyjazdu Polaków. Niestety, nawet w tak rajskim i turystycznym miejscu nie można tracić głowy, bo oszuści mogą zaskoczyć was w każdym momencie. Polka opowiedziała, jak straciła 1200 zł, kupując herbatę.