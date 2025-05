Poseł KO Przemysław Witek został zapytany w Polsat News o to, który z postulatów przedstawionych przez Sławomira Mentzena kandydatom Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości mógłby podpisać Rafał Trzaskowski . Według Witka byłby to postulat dotyczący niewprowadzania wyższych podatków i nowych obciążeń finansowych.

Burza po słowach posła KO w studiu

Gozdyra nie kryła zaskoczenia: – Słucham? – zareagowała, podczas gdy reszta zaproszonych gości w studiu wybuchła śmiechem. Witek próbował się tłumaczyć. – To taki żarcik – stwierdził.

Ta sytuacja spotkała się jednak z ostrą reakcją polityków prawicy. Na platformie X odniosła się do niej m.in. Ewa Zajączkowska-Hernik. "Platforma 'cóż szkodzi obiecać' Obywatelska. Przyzwyczaili się, że ludzi można okłamywać i teraz nawet nie kryją swoich prawdziwych intencji" – napisała europosłanka z Konfederacji.

Do sprawy odnieśli się także posłowie Prawa i Sprawiedliwości. "Dziękujemy posłowi Witkowi z PO za przedwczesne ujawnienie hasła wyborczego Rafała Trzaskowskiego. 'Cóż szkodzi obiecać…' oficjalnie wchodzi do kanonu, tak jak kiedyś 'weź kredyt, zmień pracę'. To hasło oddaje duszę partii Donalda Tuska" – napisał Mariusz Błaszczak.