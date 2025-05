Propozycja Stanowskiego dla Mentzena. Odpowiedź przyszła błyskawicznie

We wtorek Sławomir Mentzen był gościem Kanału Zero. Jednym z głównych tematów rozmowy z Robertem Mazurkiem i Krzysztofem Stanowskim było spotkanie lidera Konfederacji z kandydatami na prezydenta, które ma odbyć się na jego kanale na YouTube. Stanowski zaproponował, by rozmowy te były również transmitowane w Kanale Zero. Negocjacje nie należały do najłatwiejszych.