I tak nie interesowało nas, ile ta herbata kosztuje, no bo przecież jest to herbata. I nigdy nie zdarzyło się w Turcji, żeby, po pierwsze, ktoś nas oszukał, a po drugie, żebyśmy zapłacili za herbatę tyle, że jest to dla nas nieakceptowalne. No i tak: zapłaciliśmy, podziękowaliśmy, wyszliśmy ze sklepu. I jakież to było nasze zdziwienie, jak przyszło powiadomienie na telefon, że z naszego konta zeszło 250 euro!

Anna Czarnowska "Z pazurem o pieniądzach"