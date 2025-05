W tym tygodniu tylko na krótko mogliśmy doświadczyć cieplejszej pogody. We wtorek i środę w wielu regionach kraju temperatury oscylowały wokół 20 st. C. Niestety, w czwartek znów wrócił chłód .

Nowy tydzień zapowiada się nieco bardziej optymistycznie. W ciągu dnia temperatury osiągną 20–24°C. Pogoda zaserwuje nam jednak przeplatankę. Oprócz słońca spodziewać się można przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Zmiany nadejdą również pod koniec miesiąca, gdy do Polski może napłynąć chłodniejsze powietrze, obniżając temperatury maksymalne do 15–20°C.

Kiedy do Polski powróci ciepło? Pogoda szykuje niespodziankę

Oznacza to, że termometry mogą pokazać nawet powyżej 25°C, a lokalnie, zwłaszcza w zachodniej i południowej Polsce zbliżyć się do 30°C. Jednak zmienna pogoda nadal będzie nam towarzyszyć. Oprócz upalnych dni możliwe są także przelotne opady i burze.

Możliwe są sytuacje, w których jednego dnia temperatura wzrośnie powyżej 25°C, by kolejnego spaść poniżej 5°C, a przy gruncie nawet w okolice zera. Ulewy mogą w krótkim czasie powodować lokalne podtopienia dróg, posesji i upraw.

Przypomnijmy, że według eksperymentalnej prognozy długoterminowej IMGW, czerwiec będzie cieplejszy niż średnia z lat 1991–2020. Średnia dobowa temperatura ma wynosić od 16 do 18°C. Suma opadów pozostanie w granicach normy – od 60 do 80 mm w większości regionów, około 90 mm w Koszalinie i Krakowie, a nawet do 190 mm w Zakopanem.