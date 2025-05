"Koło Czasu" to epicka opowieść osadzona w świecie, gdzie magia istnieje, ale mogą posługiwać się nią jedynie kobiety. Główna bohaterka, Moiraine Damodred (Rosamund Pike), należy do tajemniczego zakonu Aes Sedai. Wyrusza w podróż z grupą młodych ludzi z odległej wioski, podejrzewając, że jedno z nich może być legendarnym Smokiem Odrodzonym – postacią, której przeznaczenie może uratować lub zniszczyć świat.

Amazon kasuje serial "Koło Czasu" po trzech sezonach

Niestety to nie wystarczyło. Jak podał Deadline, Amazon po "długich rozważaniach" zdecydował się nie zamawiać czwartego sezonu. Pomimo sympatii ze strony kierownictwa, koszty produkcji okazały się ponoć zbyt wysokie, a oglądalność zbyt niska, by uzasadnić kontynuację. Szczególnie że platforma inwestuje już olbrzymie środki w inne widowiskowe serie, takie jak "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" .

Dla fanów to bolesna wiadomość, zwłaszcza że historia "Koła Czasu" dopiero się rozkręcała – książkowy cykl liczy aż 14 tomów (plus prequel), a serial zdążył opowiedzieć jedynie fragment tej opowieści.

"Dlaczego w ogóle jeszcze zawracamy sobie głowę oglądaniem nowych seriali na platformach streamingowych?! Serialom potrzeba kilku sezonów, żeby naprawdę dotrzeć do widzów... żeby rozwinąć fabułę, dostać większe finansowanie na kolejne odcinki, scenarzystów, efekty specjalne. Ten serial był niesamowity i 10 razy lepszy niż 'Pierścienie Władzy' i co z tego", "Trzeci sezon był najlepszy! Nie mogę w to uwierzyć!", "Serio? Co za wstyd. To był takie dobre", "Jestem zdruzgotana" – piszą widzowie.