Inaczej jest w przypadku wyborców, którzy nie zgłaszali się do głosowania w Niemczech w pierwszej turze. Jeszcze do wtorku, 27 maja (do godz. 23.59), mogą dopisać się w spisie wyborców sporządzonym przez konsula. Najlepiej skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji eWybory. Konieczne jest m.in. podanie numeru PESEL, numeru ważnego paszportu lub dowodu osobistego oraz adresu pobytu za granicą. Wniosek można też złożyć wniosek na piśmie, opatrzony własnoręcznym podpisem do konsula właściwego dla obwodu, w którym chce się zagłosować. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Gov.pl w zakładce „meldunek i wybory”.