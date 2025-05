Kazimierz Marcinkiewicz wrzucił niepokojące zdjęcie do internetu w piątek 23 maja. Wygląda na nim tak, jakby został ciężko pobity. "Wyskoczyli z krzaków w kominiarkach pod domem, bili bez opamiętania" – napisał były polityk PiS przy zdjęciu. "Jeśli jeszcze raz powiesz na naszego człowieka gangus – nie żyjesz" – relacjonował premier słowa, które miał usłyszeć od nieznanych sprawców. Sugerowały one, że kontekstem pobicia są wybory prezydenckie 2025 .

Szybko jednak okazało się, że nikt nie pobił Kazimierza Marcinkiewicza – były polityk ucharakteryzował się, zrobił zdjęcie i wrzucił wpis po to, by ostrzec przed kandydatem PiS na prezydenta, Karolem Nawrockim, o którym wiadomo, że ma znajomości w półświatku .

Wpis byłego premiera rządu PiS szybko zniknął z sieci. Do Marcinkiewicza zadzwonili dziennikarze "Faktu", by wyjaśnić, co się stało. "To oczywiście prowokacja. Użyłem czekolady i pasty pomidorowej" – powiedział Kazimierz Marcinkiewicz, który zapewnia, że nic mu nie jest i czuje się dobrze.