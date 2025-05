– Nadchodzi Polska ambitna, nadchodzi Polska bezpieczna, nadchodzi Polska odpowiedzialna społecznie! My zwyciężymy. Idzie wielka, dumna, silna Polska. Idzie zmiana. Zwyciężymy – wykrzykiwał na wstępie. – Ci, którzy są wyznawcami mikromanii i zwijania Polski, nie domkną systemu politycznego. I jedno środowisko polityczne nie będzie rządzić Polską, bo jesteśmy my: obywatelki i obywatele – kontynuował.

– W naszej przyszłości widzimy CPK , nasze wielkie marzenie. Marzenie nasze, naszych dzieci i naszych wnuków [...] Nasza przyszłość to przyszłość energii atomowej, nie damy sobie zabrać polskiego węgla, aż nie będziemy mieć polskiego atomu – przekonywał. – Polska bezpieczna to Polska bez nielegalnych migrantów, Polska ze szczelnymi dwoma granicami – stwierdził.

Pozdrowił Zorro, nawiązują tym samym do incydentu, do którego doszło na jednym z wieców Rafała Trzaskowskiego. Mężczyzna w stroju Zorro stał na dachu i miał ze sobą transparent z napisem "Byle nie Trzaskowski".

Na zakończenie Karol Nawrocki wspomniał o rocznicy śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego: – Każdy z was 1 czerwca może być Witoldem Pileckim naszej wolności, suwerenności i niepodległości. Witoldem Pileckim czasu pokoju. Każdy z nas jest do tego zdolny, żeby wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszą, naszych dzieci i wnuków. To jest marsz o przyszłość – to nie jest marsz po władzę. Musimy wygrać te wybory.