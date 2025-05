"W środę nagram podsumowanie obu rozmów i powiem co z tym dalej zrobię" – ogłosił w serwisie X Sławomir Mentzen . Kandydat Konfederacji odpadł z prezydenckiego wyścigu, ale osiągnął świetny, trzeci wynik. Prawie 15 proc. poparcia Mentzena to łakomy kąsek dla kandydatów, którzy zostali w wyścigu.

"Z Nawrockim też bym poszedł na piwo, ale nie zaprosił. Nie rozumiem o co niektórym chodzi. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Idę prosto. Nie dam się zapisać do żadnego z waszych obozów. A politycy powinni umieć normalnie ze sobą rozmawiać" – napisał w serwisie X.