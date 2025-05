Na Mentzena spadła fala krytyki za piwo z Trzaskowskim. Wyjaśnił, dlaczego to zrobił

Konrad Bagiński

"Poszedłbym na piwo, wino czy kawę z Kaczyńskim, Tuskiem, Zandbergiem czy Czarzastym. Jeśli komuś to przeszkadza, to nic na to nie poradzę. Ja wam nie mówię, z kim możecie się spotkać a z kim nie" – pisze Sławomir Mentzen. Polityk mierzy się obecnie z falą krytyki ze strony swojego środowiska za pójście na piwo z Trzaskowskim.