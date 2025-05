Nowa wersja kultowej animacji Disneya z 2002 roku nie tylko wzbudziła nostalgię, ale i zaskoczyła skalą sukcesu. Jak donosi "Variety", "Lilo & Stitch" zarobiło 341 milionów dolarów globalnie, co dało mu drugie miejsce wśród najlepszych otwarć 2025 roku – tuż za "Minecraft: Film". Co więcej, film pobił rekord otwarcia w USA w długi weekend z okazji Memorial Day.

A to wcale nie wszystko. Według "Variety" to trzeci najlepszy kinowy debiut aktorskiego filmu Disneya – po "Królu Lwie" z 2019 roku i "Pięknej i Bestii" z 2017. Mało kto spodziewał się aż takiego sukcesu.

O czym jest "Lilo i Sitch"? To aktorka wersja hitu

"To zdecydowanie jeden z najlepszych filmów Disneya! Od muzyki, hołdu dla hawajskiej kultury i fantastycznego gwiazdorskiego zwrotu akcji ze strony debiutującej Mai" – oceniła Carla Renata z The Curvy Film Critic. "'Lilo & Stitch' to największa niespodzianka tego roku i zdecydowanie najlepszy remake. Dean Fleischer Camp tworzy radosną rodzinną przygodę, która oddaje chaos i urok oryginału" – stwierdził z kolei Daniel Babtista z The Movie Podcast.