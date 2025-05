Miliony Polaków stracą internet w telefonach. Znika sieć komórkowa

Agnieszka Miastowska

J eszcze dekadę temu była symbolem nowoczesności. Dziś technologia 3G ustępuje miejsca szybszym sieciom 4G i 5G. Operatorzy w Polsce rozpoczęli masowe wygaszanie przestarzałej infrastruktury, a konsekwencje tego ruchu odczują przede wszystkim użytkownicy starszych telefonów. Co to oznacza w praktyce? Dla wielu – brak internetu, komunikatorów, nawigacji, a nawet... dostępu do bankowości mobilnej.