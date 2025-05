Patryk Jaki w trakcie wywiadu określił prezydenta Warszawy mianem "Trzaskoleona". Zaznaczył przy tym, że "udaje on, że nie jest tym, kim jest". Politycy PiS zwracają uwagę, że Rafał Trzaskowski zmienia poglądy w różnych kwestiach.

Marcin Fijołek zapytał polityka, czy wśród Prawa i Sprawiedliwości panuje zadowolenie po nowym materiale wideo Sławomira Mentzena. Poseł Konfederacji stwierdził ostatecznie, że nie poprze żadnego z kandydatów i to obywatele sami dokonają wyboru.

Patryk Jaki o powrocie Jacka Kurskiego do TVP

Wcześniej poruszono także kwestię niedawnej wypowiedzi Jacka Kurskiego. Były prezes TVP przekazał, że już niedługo powróci do telewizji. Patryk Jaki podkreślił, że był to żart, a "Karol Nawrocki szybko go przeciął"